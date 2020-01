Ma Caffeina si farà o no a Viterbo?

Caffeina festival si farà o no a Viterbo? E’ lo stesso Filippo Rossi ieri a darne risposta, annunciando delle importanti novità, nel corso dell’incontro avvenuto in serata al teatro Caffeina di via Cavour, alla presenza degli amici del festival letterario, ormai in auge da ben 13 anni nella città dei Papi. In primis, Rossi ha annunciato due importanti novità: alla presidenza della Fondazione Caffeina ci sarà lui, mentre il Caffeina Festival sarà affidato alla nuova società creata per l’occasione, Caffeina Group con Gaetano Carramusa amministratore delegato, che si occuperà della parte commerciale e della logistica di tutti gli eventi. L’ex presidente della Fondazione, Carlo Rovelli resta in Fondazione accanto ad Andrea Baffo. Rossi spiega come per realizzare un grande festival abbia sottovalutato gli onerosi costi e presenta un elenco delle spese sostenute e dei pochi benefici ottenuti. “Per fare un festival di rilievo nazionale con ospiti importanti e che dia sempre più lustro a Viterbo, ci vogliono, per dieci giorni, 500 mila euro – precisa – Certo il festival si può fare anche in meno giorni, ma non è il Caffeina Festival. E i soldi dove si prendono?”. Si rivolge, così, ai presenti e chiede un aiuto concreto di tempo, idee condivise e denaro ed anche un passa parola perché “più siamo, più in fretta si raggiunge la cifra necessaria, in aggiunta a quella degli sponsor”. Rossi ha poi confidato che Caffeina ha circa 300 mila euro di debito e come la sfida sia rientrare di tutta questa cifra senza abbandonare la città di Viterbo, dove Rossi vive e che dichiara di amare. “Però se questa città vuole il festival – ha continuato – deve fare il salto di qualità. Ogni anno beneficiamo di 50 mila euro da parte del comune di Viterbo e 20 mila euro della Fondazione Carivit. Con gli sponsor e gli stand incassiamo in tutto circa 200 mila euro”. Rossi, infine, ringrazia tutti coloro che da sempre lo sostengono nel lavoro di programmazione e realizzazione del festival e lascia poi la parola al neo ad Gaetano Carramusa, che afferma: “La nostra azienda sarà l’azionista di maggioranza di Caffeina Group. Un’opportunità che cogliamo molto volentieri, conoscendo il valore reale di Caffeina”. E’ poi la volta dell’attrice e direttrice artistica del Teatro Caffeina, Annalisa Canfora. Quest’ultima afferma come non si capaciti di essere in una città con due teatri come Caffeina e Unione, il primo privato e l’altro comunale, con due diversi cartelloni di prosa, che non riescono ad unire le loro forze per ottenere i contributi FUS (Fondo Unico per lo Spettacolo).