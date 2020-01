Australian Open, Fognini batte Pella e va agli ottavi, Federer avanti col brivido

Per una volta, Fabio Fognini avrà preferito vincere tre set a zero. Arrivava da due maratone, contro Opelka e Thompson, e l’aveva presa a ridere, confessando di preferire le partite tirate e finite in cinque. Nel terzo turno degli Australian Open non ha avuto pietà dell’argentino Guido Pella, sconfitto 7-6 6-2 6-3 in 2 ore e 12’. Per la terza volta in carriera, Fognini raggiunge gli ottavi di finale a Melbourne (ci era già riuscito nel 2014 e nel 2018), e ha tutto il diritto di sperare di andare ancora avanti: di fronte, nel prossimo match, ci sarà lo statunitense Tennys Sandgren, che nel secondo turno aveva eliminato Matteo Berrettini e che ha già sconfitto Fognini a Wimbledon. Quello di Fognini contro Pella è stato uno show, con diversi colpi che già stanno facendo il giro dei social: almeno un paio di splendidi lob (soprattutto uno sul 5-4 per Pella nel primo set), un passante di rovescio di solo polso, una risposta straordinaria sul set point nel secondo, che ha seguito un tiebreak vinto nel primo set senza concedere neanche un punto.