Nunzia De Girolamo su Instagram sorpresa in pigiama, sensuale tra la seta a piedi scalzi: «Superlativa»

Fa sussultare anche in pigiama Nunzia De Girolamo: ‘sorpresa’ su Instagram dalla figlia Gea, l’ex deputata di Forza Italia fa sognare i followers poco prima della buonanotte. Un breve video per ringraziare i seguaci che, sul social, sono arrivati a quota 60 mila. Proprio per dimostrare tutta la sua riconoscenza l’ex concorrente di Ballando con le stelle si mostra in una veste del tutto inedita, nella quale – come sempre – fa il suo gran bel figurone. Sempre più apprezzata per ogni aspetto del suo carattere, oltre che per l’avvenenza fisica, la De Girolamo ‘allieta’ ormai le giornate di migliaia di ‘spettatori’.

Le mise sexy della De Girolamo – condivise per la gioia dei followers anche su Instagram – si fanno sempre più frequenti. Ma di poterne godere la presenza anche in pigiama proprio non era previsto. Sbucando dal corridoio di casa ripresa dalla figlia, Nunzia ‘approfitta’ per ringraziare il seguito del ‘traguardo’ raggiunto: “Stasera già in pigiama: – scrive la De Girolamo riprendendo le parole dei frame – allora vi ringrazio così. Siamo in 60.000 su questa pagina e cresciamo ogni giorno sempre di più! Grazie, grazie, grazie davvero per la vostra fiducia”. Sono in realtà i fan a ringraziare Nunzia delle visioni fornite, giorno dopo giorno. Fino a questa, la più recente. “Nunzia la prossima puntata da Giletti stai vestita così…”, consigliano apprezzando.

Dopo il pigiama che fai?????”, si chiede qualche malizioso. L’acclamazione per la De Girolamo, morbidamente vestita di un ampio pigiama di seta – e a piedi scalzi – è tanta: “Sempre divina! Chapeau”, “Molto bella anche con il pigiama”, “Ti dona tantissimo”. “Super donna, super affascinante anche così. Che meraviglia sei, per questo ti dico grazie per quanto mi emozioni, ogni foto che metti è un momento unico”. “Che sexy che sei, il modo migliore per concludere una faticosa giornata lavorativa”, “Pigiama o non pigiama, sei superlativa”, “Riesci ad essere sexy anche in pigiama”. Infine l’invito più piccante: “E toglilo ‘sto pigiama… Tra noi dobbiamo essere solidali!!!!”.

