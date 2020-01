La proiezione di Swg per La7 con copertura dell’8 per cento del campione vede Stefano Bonaccini al 51,8% e Lucia Borgonzoni al 41,5%, Simone Benini del M5s al 4,4%. Si allarga dunque il vantaggio del candidato del centrosinistra.

Secondo il primissimo dato degli exit poll del consorzio Opinio per la Rai, infatti, Bonaccini sarebbe davanti a Lucia Borgonzoni con un vantaggio di 3 punti percentuali.

“I dati delle 19 relativi alle elezioni regionali in Emilia Romagna mostrano che l’aumento dell’affluenza e’ significativamente piu’ alto nelle zone di forza del PD alle europee del 2019”. Lo rileva su twitter il Centro italiano studi elettorali (Cise).

Secondo i primi exit poll del consorzio Opinio per la Rai, la candidata del centrodestra Jole Santelli si aggiudicherebbe la vittoria, con oltre il 50% dei consensi. Filippo Callipo, candidato del centrosinistra, sarebbe fermo intorno al 32%.

Alle ore 23, il dato dell’affluenza per le elezioni regionali in Emilia Romagna è del 67%, in forte aumento rispetto al 37% delle Regionali precedenti.

L’affluenza per le elezioni regionali in Calabria, alle 23, e’ stata del 41,8%. Il dato, si legge sul portale del Viminale Eligendo, e’ in flessione rispetto al 42,6% della precedente consultazione di riferimento.