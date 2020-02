SANREMO: ZUCCHERO CONFERMATO PER MERCOLEDÌ

Sanremo 70 ufficializza la presenza di Zucchero per la seconda serata della kermesse. Zucchero «Sugar» Fornaciari, uno degli artisti italiani più amati e apprezzati nel mondo, ritorna sul palco del Teatro Ariston in qualità di ospite del 70° Festival di Sanremo, nella serata di mercoledì 5 febbraio. Zucchero nei prossimi mesi sarà impegnato in tutto il mondo con il tour di presentazione di «D.O.C», ultimo disco di inediti da cui sono stati estratti i singoli «Freedom» e «Spirito nel buio»

Ti potrebbero interessare anche: