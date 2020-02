Coronavirus, la paura di dire la verità può uccidere

Scopriamo improvvisamente di avere il problema in casa, il primo infetto da coronavirus in casa e lo teniamo nascosto per il maggior tempo possibile, come se la cortina fumogena, la sordina risolvessero da sole il problema. Poi lo diciamo ma non lo diciamo, e insieme minimizziamo la cosa. La politica entra anche in questo, il governo ha un atteggiamento, altre istituzioni un altro. Risultato, siamo tutti convinti che sul coronavirus non ce la raccontino giusta. Vai a capire perchè. Per tutelarci, per impedire il panico? Anche un bambino sa che non c’è modo migliore per far perdere la testa all’opinione pubblica, per mandarla in confusione, che tenerle nascosta la verità, rivelando brandelli di notizie contradditorie. La paura di dire la verità può fare male, può uccidere, può mettere in scacco un sistema. Lo abbiamo rimproverato ai cinesi, che hanno tenuta nascosta fin che hanno potuto la gravità del loro problema. Ma non sappiamo fare diversamente. Oggi, in una giornata a tinte fosche, le notizie si sono inseguite seguendo percorsi tortuosi, contradditori. Mentre una parte dei personaggi in gioco teneva tutto silenziato, il ministero della Salute faceva filtrare delle notizie scatenando i media, con i giornalisti che giravano a vuoto come mosche impazzite, a caccia di “buone” informazioni. Perchè i telegiornali, le radio, i programmi televisivi di servizio, le agenzie di stampa e le versioni telematiche dei giornali qualcosa devono pur dire. Ma le fonti ufficiali non hanno collaborato, tenendo tutti sulla corda, quando sarebbe stato più semplice convocare una grande conferenza stampa e spiegare la verità dei fatti, per raccontare come stavano veramente le cose. Gli italiani sono un popolo maturo, ne hanno viste tante, sanno far fronte alle emergenze, basta essere chiari. Invece la notizia che il contagiato c’era, tra gli italiani rientrati dalla Cina e confinati alla Cecchignola, è stata tenuta nascosta fino a sera, quando non era più possibile negare l’evidenza. E anche in questo caso a parlare, dopo un bollettino all’acqua di rose emesso dallo Spallanzani – il centro di tutte le operazioni contro il coronavirus – sono stati altri, appena più tardi. Un brutto pasticcio che nasconde probabilmente delle responsabilità. Tutto questo poteva essere tranquillamente evitato, anche se nella notte si è cercato di gettare acqua sul fuoco. Quell’italiano era giustamente in quarantena, ma ci sono altri suoi compagni nelle stesse condizioni? Non si sa. E sempre nella notte la chiarezza non arriva ma si moltiplicano le notizie in libertà e le fake news. In un vuoto pneumatico informativo tutto è concesso. Ma non è giusto, così ci fanno solo del male per tutelare chissà quali interessi e posizioni politiche. Non è giusto.

