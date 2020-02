Carnevale di Venezia 2020: gli eventi del weekend d’apertura

Il Carnevale 2020 di Venezia sta per prendere il via. Gli eventi del Carnevale partono infatti sabato 8 febbraio 2020 e si protrarranno fino al martedì grasso, che quest’anno cade il 25 febbraio 2020, tra sfilate, cortei e spettacoli. Cosa fare in questo weekend d’apertura del Carnevale? L’evento di punta è il corteo acqueo del Carnevale di Venezia, la festa veneziana sull’acqua che si svolge in due parti: sabato 8 febbraio dalle 19 alle 22 e domenica 9 febbraio dalle 10.30 alle 13. Il Rio di Cannaregio sabato 8 febbraio si trasforma in un vero e proprio palcoscenico d’acqua con uno spettacolo dove strutture galleggianti trasferiscono sull’acqua il tema del Carnevale Il Gioco, l’Amore e la Follia. Domenica 9 febbraio, invece, la seconda parte della festa sull’acqua si svolge all’insegna del corteo acqueo del Coordinamento Associazioni Remiere Voga alla Veneta mollerà gli ormeggi da Punta della Dogana lungo tutto il Canal Grande sino a raggiungere Rio di Cannaregio, dove sfilerà attorniata dal pubblico assiepato sulle rive. All’arrivo delle barche del corteo mascherato aprono gli stand enogastronomici, che offrono al pubblico cicheti, specialità veneziane e i dolci della tradizione del Carnevale per antonomasia: le fritole e galani. Domenica 9 febbraio anche a Mestre si apre ufficialmente il Carnevale 2020, con il grand opening in piazza Ferretto della quarta edizione del Mestre Carnival Street Show: dalle 16 la piazza si riempie di colori con la musica di Blubordò e le animazioni erranti di CircaTeatro, Acqualta Teatro e Teatro Moro. In occasione del Carnevale di Venezia, sia nella giornata di sabato 8 che di domenica 9 febbraio, alle 12.30 e alle 16, la Collezione Peggy Guggenheim ospita l’evento Peggy Guggenheim: un amore per l’arte, una serie di presentazioni gratuite per avvicinare i visitatori alla figura della collezionista Peggy Guggenheim che mirano ad approfondire la grande passione che ha segnato la vita della collezionista: l’amore per l’arte. Anche per quest’anno il laboratorio di maschere di Ca’ Macana apre le sue porte per mostrare la secolare tecnica di produzione artigianale veneziana al mondo, con una conferenza teorico-pratica sulla storia e sulla manifattura delle maschere: l’appuntamento in questo primo weekend del Carnevale di Venezia 2020 è per sabato 8 febbraio dalle 10.30 alle 12.30 e domenica 9 febbraio dalle 16.30 alle 18.30.Sabato 8 febbraio alle 17 apre anche la mostra Venezia, Carnevale e l’amore. Immagini della Venezia in maschera, un’esposizione che mette in mostra fotografie, proiezioni di estratti di film sul tema del Carnevale e oggettistica tra lo scherzoso e il licenzioso, connessi al tema dell’amore.