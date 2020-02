La Giornata del Malato del San Giovanni Addolorata

In occasione della XXVIII Giornata Mondiale del Malato, istituita da Giovanni Paolo II, l’A.O. San Giovanni Addolorata a partire da martedì 11 febbraio realizza una serie di iniziative dedicate ai malati e ai loro familiari.

11 febbraio: incontro culturale con presentazione del libro “Centodieci parabole di Papa Francesco” (ore 16.30 – Atrio Corpo C Ospedale San Giovanni); momento di preghiera (ore 17.45 – Cappella Ospedale San Giovanni).

13 febbraio: Santa Messa presieduta da S.E. Mons. P. Ricciardi e animata dal Coro dell’Azienda “San Giovanni In Canto”(ore 17.30 – Cappella Ospedale San Giovanni)

16 febbraio: Concerto del Coro giovanile Diapason (ore 16.30 – Cappella Ospedale San Giovanni).

Appuntamenti speciali aperti a tutti e da vivere insieme, con la consapevolezza che anche in un momento doloroso come quello della malattia si può ritrovare un po’ di serenità attraverso la partecipazione e la condivisione con gli altri.

Nella giornata dell’11 febbraio saranno inoltre rivolte ai pazienti ricoverati specifiche iniziative quali il prolungamento degli orari di visita dalle 12.30 alle 20.30, menù speciali di festa, presenza dei volontari per tutta la giornata all’interno dei reparti di degenza con piccoli omaggi per tutti i malati.

Per una guarigione umana integrale è necessario aggiungere al curare il prendersi cura. E’ questo lo spirito che anima le iniziative organizzate in occasione della Giornata del Malato dall’A.O. San Giovanni Addolorata per i suoi Malati.

