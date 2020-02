DYBALA-CUADRADO, JUVE SUPERA IL BRESCIA 2-0

– Dopo il ko di campionato col Verona e il pari di San Siro col Milan in Coppa Italia, la Juventus supera 2-0 il Brescia e allunga in classifica sulle più dirette rivali in attesa del big match dell’Olimpico tra Lazio e Inter. A decidere la sfida dello Stadium un gol per tempo, al 38′ il vantaggio di Dybala, al 75′ il raddoppio di Cuadrado. Da segnalare il ritorno in campo di Giorgio Chiellini tra le fila bianconere dopo una assenza durata 266 giorni. La classifica vede ora la squadra di Sarri in vetta a quota 57 punti, +3 sull’Intere +4 sulla Lazio, penultimo il Brescia con 16 punti. Momento decisivo della gara il 37′ quando il Brescia resta in 10 per l’espulsione di Aye. Subito dopo su punizione Dybala con un tiro a giro telecomandato dal limite dell’area sblocca il risultato. Allo scadere Rugani di testa chiama alla deviazione Andrenacci che si salva anche grazie alla traversa. Nella ripresa, minuto 75′ Matuidì di tacco smarca Cuadrado, il colombiano beffa a due passi dalla porta l’estremo difensore con un tocco sotto. Nel recupero secondo palo per l’11 di Sarri con Dybala che con un tiro potente da dentro area colpisce la traversa