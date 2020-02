MANITÀ VIOLA A MARASSI, SAMP KO 5-1

– Vittoria pesante in trasferta per la Fiorentina di Iachini. A Marassi la squadra viola si impone 5-1 contro la Sampdoria staccandosi dalle zone basse della classifica raggiungendo quota 28 punti, male i blucerchiati alla 13esima sconfitta stagionale in campionato e fermi a 23 punti in classifica che gli vale la quartultima posizione. La partita si mette subito bene per la squadra ospite che all’8′ passa in vantaggio grazie a una conclusione dal fondo di Vlahovic che trova la sfortunata deviazione nella sua rete di Thorsby. Dieci minuti più tardi il raddoppio di Vlahovic su rigore per un fallo di mano fischiato a Ramirez. Al 39′ la Samp resta in 10 per l’espulsione di Murru per un fallo in area su Pezzella. A realizzare il nuovo penalty ci pensa Chiesa, 3-0. Al 44′ si ristabilisce la parità numerica per un rosso a Badelj. Al 57′ la quarta marcatura dei toscani sempre con Vlahovic che firma la sua personale doppietta ribadendo a rete una respinta di Audero su tiro di Dalbert. Al 78′ anche Chiesa firma una doppietta, l’attaccante viola dal limite pesca l’angolino alto alla destra di Audero. Allo scadere gol della bandiera della Sampdoria con un colpo di testa di Gabbiadini servito da Colley