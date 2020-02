Sedicenne morta a Montefiascone, avviso di garanzia a medico del Belcolle

VITERBO – Nell’ambito delle attività investigative relative al decesso della giovane Aurora Grazini, avvenuto nella notte tra venerdì 14 e sabato 15 febbraio, presso la sua abitazione a Montefiascone, dopo che la 16enne il 14 febbraio, nel primo pomeriggio era stata condotta in ambulanza all’ospedale di Belcolle di Viterbo per un malore per poi essere stata dimessa dopo la visita, dopo che il primario del Pronto Soccorso le aveva fissato un primo appuntamento per lunedì mattina alle ore 10 con il reparto di Neuropsicologia infantile, oggi è stato notificato un avviso di garanzia a un medico dell’Ospedale di Belcolle al fine di poter effettuare, con le tutele di legge, tutte gli accertamenti necessari.

Nel pomeriggio, intanto, si è svolto l’esame autoptico, su conferimento dell’incarico da parte del Pubblico Ministero titolare del fascicolo, d.ssa Eliana Dolce, il cui esito potrebbe apportare ulteriori elementi all’indagine. L’autopsia è stata condotta dalla dottoressa Benedetta Baldari del policlinico Umberto I, presso il cimitero di San Lazzaro. All’esame autopitico era presente anche il dottor Daniele Cimarello, medico legale della famiglia Grazini, insieme ai genitori della giovane, Anna Maria Gambetta e Gianluca Grazini. Aurora da giorni non si sentiva bene ed aveva perso anche 5 chilogrammi. Venerdì, dopo un malore, era portata in ambulanza al nosocomio viterbese e dopo la visita dimessa. La mattina di sabato, verso le ore 8, la madre ha fatto la tragica scoperta: Aurora era morta. Il ministro della Salute Roberto Speranza ha inviato oggi una task force di ispettori all’ospedale di Belcolle per “accertamenti”. Il sostituto procuratore della Repubblica di Viterbo, Eliana Dolce ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo. Il procedimento, al momento contro ignoti, è coordinato dal Procuratore Paolo Auriemma. La Regione ha invece disposto un audit clinico sul decesso della giovane. I funerali della giovane si svolgeranno domani alle ore 15 nella chiesa di San Flaviano a Montefiascone.