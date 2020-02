Coronavirus in Italia. La seconda persona deceduta è una donna residente in Lombardia che potrebbe essere. L’altra vittima è invece Adriano Trevisan, un muratore in pensione di 78 anni deceduto intorno alle 22.45 di venerdì 21 febbraio nell’ospedale di Schiavonia, in provincia di Padova

.

Presto scatteranno anche in Veneto le misure restrittive già attivate nel Lodigiano, come ha fatto sapere il ministro della Salute Roberto Speranza al termine della riunione alla protezione civile tenutasi venerdì sera. “Siamo al lavoro per un’ulteriore ordinanza che sarà sottoscritta con la regione Veneto. L’obiettivo è contenere in aree geografiche limitate l’epidemia” ha spiegato il ministro sottolineando che i provvedimenti ricalcheranno quelli già attuati per i 10 comuni in provincia di Lodi.

In Italia, al momento, ci sonodi contagio accertati, 30 con l’anziano morto nella serata di ieri:. Gli ultimi casi accertati sono un paziente ricoverato da 5 giorni in reparto di pneumologia allun uomo di 67 annie un altro uomo proveniente dal Lodigiano ricoverato anel reparto di malattie infettive. Resta inil cosiddetto “” che ha trasmesso la malattia anche sua moglie incinta di 8 mesi. Infettati anche un compagno di sport, 5 operatori sanitari, 3 pazienti ricoverati in ospedale a Codogno6 e 3 frequentatori del suo stesso bar. Dieci comuni del Lodigiano sono isolati e sono in quarantena 250 persone che hanno avuto contatti con i contagiati.