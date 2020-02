Coronavirus, ordinanza di Raggi: stop a tutti i concorsi pubblici a Roma

La sindaca firma l’ordinanza che stoppa da domani, lunedì 24 febbraio, i concorsi pubblici programmati a Roma. Nella misura restrittiva, emanata a seguito dell’emergenza Coronavirus che sta colpendo il nord d’Italia con focolai in Lombardia e Veneto, si citano prima di tutto due prove bandite dal Ministero delle Politiche agricole in calendario per i giorni 24, 25 e 26 febbraio presso la scuola di formazione del corpo di Polizia di via di Brava.