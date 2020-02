CORONAVIRUS/ Stop da domani al carnevale di Venezia

Coronavirus, due casi a Venezia. Due pazienti, entrambi di 88 anni, veneziani, risultano essere positivi ai test del Covid-19. Entrambi i pazienti risiedono nel centro storico di Venezia. Ricoverati all’ospedale Civile di Venezia. Il sindaco Luigi Brugnaro ha annunciato provvedimenti entro sera.

La notizia si apprende onella domenica più affollata della città, quella del Carnevale. Controlli agli ingressi effettuati da agenti con mascherine. Il Carnevale festeggiato oggi in piazza San Marco è l’ultimo del 2020: da domani, lunedì 24 febbraio,

Circa 20 mila persone, molte meno del previsto, in piazza San Marco hanno assistito stamani al «Volo dell’Aquila» con Kristian Ghedina, un altro degli eventi clou del Carnevale di Venezia. La Polizia Locale non ha dovuto istituire i sensi unici pedonali nei punti di maggior traffico del centro storico lagunare. La gente sta defluendo dall’area marciana con molta calma. Gli eventi, nelle ore in cui è arrivata la notizia dei primi due casi di persone contagiate da Coronavirus in città, non hanno subito per ora variazioni del programma.

Sui due casi di Coronavirus a Venezia «stiamo attendendo le conferme e penso che entro sera prenderemo ulteriori provvedimenti di attenzione sanitaria». Lo ha detto il sindaco, Luigi Brugnaro, stamani presente in piazza San Marco per le iniziative del Carnevale. «Voglio ringraziare – ha proseguito Brugnaro – tutta la macchina del Governo, del ministero della Salute, della Protezione civile e della Regione Veneto per il livello di coordinamento che c’è, e di grande serietà, con cui si affrontano le cose. Abbiamo evitato qualsiasi situazione di panico, ma ancora una volta abbiamo dimostrato di essere una città unita anche di fronte a una cosa così grave. Il virus fa paura ma non ci piegherà», ha concluso.