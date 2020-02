Coronavirus: 11 vittime in Italia, quattro bambini contagiati

Sono sinora 11 le vittime accertate per il coronavirus in Italia, oltre 300 i contagiati. Le ultime quattro vittime sono un 84enne della provincia di Bergamo, un uomo di 91 anni e una donna di 83 anni di Codogno, in provincia di Lodi, e una donna di 76 anni che era stata ricoverata a Treviso per complicanze respiratorie. Quattro minorenni sono risultati positivi al Coronavirus in Lombardia: una bambina di 4 anni, due bambini di 10 e un ragazzo di 15.

I NAS NEGLI OSPEDALI LODIGIANI – I Nas sono stati negli ospedali lodigiani: all’ospedale di Codogno, in quello di Casalpusterlengo e all’ospedale Maggiore di Lodi. L’obiettivo è comprendere la diffusione del virus e ricostruire esattamente cosa sia successo per prevenire ulteriori contagi.

CHIUSE CATACOMBE IN TUTTA ITALIA – La Pontificia Commissione di Archeologia Sacra ha disposto la chiusura provvisoria di tutte le catacombe aperte al pubblico a partire da oggi. Una decisione arrivata a causa della “particolare conformazione e natura delle catacombe, con concentrazione elevata di umidità, limitata aerazione e spazi ristretti”. La catacombe aperte al pubblico si trovano a Roma, nel Lazio, in Campania, Sicilia, Toscana e Sardegna.