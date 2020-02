Screening uditivo gratuito e con accesso diretto per i neonati (0-un mese)

L’Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata partecipa alla Giornata Mondiale dell’Udito, dedicata alla sensibilizzazione, prevenzione e informazione sulla sordità, con l’offerta di screening uditivo gratuito e con accesso diretto per i bebè 0 – 1 mese. La UOC di Neonatologia e TIN dell’Azienda, secondo indicazioni e programma regionale, sottopone regolarmente allo screening per la sordità tutti i neonati venuti alla luce al San Giovanni e ricoverati al Nido, in Terapia Intensiva e in Patologia Neonatale. L’esame consiste nell’esecuzione di test uditivi, pre-dimissione dal punto nascita.Lo screening uditivo neonatale costituisce un fondamentale strumento di prevenzione e diagnosi precoce, permettendo di individuare tempestivamente la sordità congenita e l’eventuale presenza di un deficit uditivo in modo da poter attivare rapidamente i trattamenti più opportuni per limitare le complicanze della sordità.Martedì 3 marzo la UOC di Neonatologia estende lo screening uditivo neonatale anche ai bebè utenti esterni.

Per i genitori interessati: Quando

Martedì 3 marzo 2020 dalle 9.00 alle 15.00

ComeLa prestazione è gratuita e ad accesso diretto

Dove Ambulatorio Pediatrico Corpo T, Piano I – Presidio Santa Maria, via San Giovanni in Laterano 155

