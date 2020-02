CORONAVIRUS/ Sono tre i positivi di Fiumicino

Sono tre i posiviti da Coronavirus nel Lazio. Una donna residente a Fiumicino ma che ha recentemente soggiornato in Lombardia si era presentata spontaneamente allo Spallanzani presentando una lieve sintomatologia. E’ risultata positiva al test. In via prudenziale lo Spallanzani ha provveduto a ricoverare l’intero nucleo familiari e ai primi test sono risultati positivi il marito della donna e uno dei due figli. Tutti gli altri test effettuati per altri pazienti sono risultati negativi. Allo Spallanzani si sono presentati complessivamente 193 pazienti, di questi 165 sono risultati negativi al test e sono stati dimessi. Ventotto sono le persone tuttora ricoverate. Il giovane italiano rientrato da Wuhan il 15 febbraio ha lasciato l’istituto assieme ai genitori questa mattina

