È STATO ARRESTATO VITTORIO CECCHI GORI

Si sono presentati ieri a casa di Vittorio Cecchi Gori, 78 anni, ex presidente della Fiorentina calcio e produttore cinematografico, i carabinieri del Nucleo Investigativo, per arrestarlo. I militari gli hanno notificato un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura Generale della Corte d’Appello di Roma per 8 anni, 5 mesi e 26 giorni di reclusione. A Cecchi Gori sono contestati reati finanziari, tra cui una bancarotta fraudolenta. Dopo l’arresto Cecchi Gori è stato portato nel carcere di Rebibbia.

Dai palcoscenici internazionali, dalla notte degli Oscar a un verdetto di un’aula del tribunale di Roma che non concede più nessun appello per le conseguenze del crac da 24 milioni di euro della Safin Cinematografica. A salvare da una lunga detenzione Cecchi Gori potrebbero essere ora soltanto le sue precarie condizioni di salute (lo scorso settembre era stato ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma). Una battaglia legale ancora tutta da giocare.