Coronavirus: 13 casi nel Lazio, contagiati dipendente Rai e un altro pompiere

Tutti i ricoverati sono in condizioni cliniche che non destano preoccupazioni ad eccezione di due che presentano una polmonite interstiziale bilaterale in terapia antivirale e che necessitano di supporto respiratorio. – spiega lo Spallanzani nel bollettino – Tutti i casi positivi, al momento, presentano un link epidemiologico con le aree del Nord del Paese“.

“Sono stati valutati, ad oggi, presso la nostra accettazione 248 pazienti. Di questi, 203, risultati negativi al test, sono stati dimessi. Quarantacinque sono i pazienti tutt’ora ricoverati”.

La Regione Lazio con una nota, ha voluto sottolineare come non esista nessun focolaio autoctono e che, a Roma, non ci sia alcun residente positivo.

“L’indagine epidemiologica effettuata sui casi di Pomezia evidenzia un link epidemiologico con l’evento del 14 Febbraio al Forum di Assago. La sequenza temporale dell’esordio dei sintomi e l’analisi sierologica depongono per contatto non autoctono ma derivante dalla Lombardia. – si legge – Il contact racing nel quale vengono riportati nel dettaglio contatti, trasporti e soggiorni è stato immediatamente messo a disposizione del Ministero della Salute, come da protocollo. Si conferma pertanto che ad oggi non ci sono focolai nel territorio della regione Lazio e non ci sono cittadini residenti a Roma positivi al covid-19″.

Secondo quanto si è appreso la figlia del poliziotto risultato positivo avrebbe assistito al concerto al Forum dei Jonas Brothers. Quella milanese era l’unica data in Italia.

L’assessore alla sanità del Lazio, Alessio D’Amato, ha poi spiegato la questione relativa ai 98 pazienti di Tor Vergata: “Sono stati ricostruiti tutti i contatti. I tamponi finora eseguiti sono tutti negativi e nella serata verranno ultimati. Sono stati posti sotto sorveglianza 6 operatori sanitari, 2 vigilantes ed un agente di polizia. Sono tutti asintomatici e sono in buone condizioni. La tempestività dei richiami effettuati ha consentito di avere la situazione sotto controllo. A Roma non abbiamo nessun focolaio“.

