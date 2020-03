Coronavirus, un caso positivo al San Raffaele di Cassino

Struttura in isolamento e verifiche in corso

Un paziente molisano, ricoverato al San Raffaele di Cassino, è risultato positivo al Coronavirsu. La Asl sta già adottando tutte le misure per gli accertamenti su altri pazienti e personale sanitario. La struttura sanitaria è stata messa in isolamento in attesa di ulteriori verifiche

Il ricoverato sarebbe stato visitato da un parente giunto da lontano. Personale Asl sta controllando anche la catena dei contatti esterni alla struttura cassinatE