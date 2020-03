GROTTAFERRATA/ VIA LIBERA ALL’ACCELERATORE LINEARE

Entra in funzione alla Casa di Cura INI lo strumento di ultima generazione che consentirà l’azzeramento immediato delle liste d’attesa a Radioterapia per i pazienti oncologici

Con il decreto autorizzativo emesso in data odierna dal Commissario ad Acfta è’ finalmente operativo presso l’Ini di Grottaferrata l’acceleratore lineare di ultima generazione che consentirà l’azzeramento immediato delle liste d’attesa per i pazienti oncologici potendo trattare 4/500 pazienti all’anno con le più moderne tecniche di radioterapia. Lo strumento – un Philips Elekta Versa Hd – permette di curare un’ampia gamma di tumori in qualsiasi distretto corporeo e forme tumorali particolarmente complesse, che richiedono estrema precisione sulla zona da irradiare. Infatti il Versa Hd utilizza la radioterapia e la radiochirurgia con esiti più precisi, più veloci, efficaci e con meno effetti collaterali.

