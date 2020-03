Tivoli, ok all’accreditamento dell’hospice di Medicus (Gruppo Ini)

Via libera con decreto autorizzativo del Commissario ad acta all’accreditamento del Centro Residenziale Cure Palliative – Hospice della Casa di Cura Divisione Medicus (Gruppo Ini) di Tivoli per 9 posti letto +36 trattamenti domiciliari. La struttura può contare oggi su 58 posti letto in degenza ordinaria + 6 posti in DH accreditati; su 15 posti in reparto dialisi e 16 in Rsa. E’ inoltre di recente attivazione un nuovo reparto in DH di riabilitazione

