CORONAVIRUS/ Pomezia, riaperto il Pronto Soccorso del S.Anna

E’ stato riaperto questa mattina il Pronto Soccorso della Clinica S.Anna di Pomezia dopo la sospensione a scopo precauzionale di ieri. La sospensione era stata adottata per consentire la gestione di due casi positivi, di cui uno in valutazione per invio in sorveglianza domiciliare. Sono nove per ora i casi positivi di coronavirus a Pomezia, comune del litorale alle porte di Roma.

