Boccia annuncia chiusura impianti sciistici a partire dal 10 marzo

Chiusi da domani tutti gli impianti sciistici in Italia. Lo ha annunciato il ministro per gli Affari regionali e le autonomie, Francesco Boccia, in avvio del briefing della Protezione civile sull’emergenza coronavirus. Boccia ha sottolineato che c’è pieno accordo, in merito a questa decisione, da parte di tutti i presidenti delle Regioni e delle Province autonome, oltre che di Anci e Upi, che hanno costituito un tavolo permanente che si riunisce ogni giorno – attraverso collegamenti video – nella sede del Dipartimento della Protezione civile. Boccia ha anche stigmatizzato la speculazione fatta da alcuni gestori di impianti sciistici, citando in particolare l’area dell’Abetone.

Ti potrebbero interessare anche: