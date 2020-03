Coronavirus, Francia al voto nonostante i contagi

Urne aperte in Francia per il primo turno delle elezioni amministrative, nonostante l’emergenza per la diffusione contagio da Covid-19. Il premier Edouard Philippe alla vigilia ha rassicurato gli elettori che le consultazioni si svolgeranno con rigide misure igieniche, sebbene il governo abbia ordinato la chiusura di negozi, bar e ristorante a partire dalla mezzanotte.

Ti potrebbero interessare anche: