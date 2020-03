Borse in rosso, Milano giù e spread sale

Le borse europee ampliano le perdite nel corso della seduta, appesantite dalla preoccupazione degli investitori per la diffusione in Europa dell’emergenza coronavirus e dalla delusione per il taglio dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve.

A Milano il Ftse Mib cede il 7,74% a 14.715 punti, mentre lo spread Btp-Bund è balzato a 264 punti. Male anche le altre europee: Londra cede il 5,77%, Francoforte il 7,16% e Parigi l’8,35%.