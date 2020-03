Coronavirus, Cina conferma calo dei contagi

La commissione nazionale della Salute (Cns) in Cina ha confermato il consolidamento, nell’ultima settimana, del trend decrescente dei contagi da Covid-19 nel paese da cui ha avuto origine l’epidemia. “La Cina ha consolidato sempre più la tendenza positiva della situazione epidemica”, ha dichiarato la portavoce del Cns, Mi Feng, aggiungendo che, in base alle stime attuali, la maggior parte delle località del paese corre “un basso rischio di diffusione del virus”.

A Wuhan, epicentro dell’epidemia, il 72,9% dei pazienti è stato dimesso. La proporzione di quanti sono guariti in tutta la provincia di Hubei è del 92,7%, mentre per tutta la Cina si arriva al 97,3%. L’ultimo bilancio registra 13 nuove vittime per un totale di 3.189 decessi e 11 nuovi contagi per un totale di 80.824. Il numero di casi gravi è sceso da 3.610 a 410.

