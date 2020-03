Coronavirus, Gravina: “Non escludo campionato in due stagioni”

“Non posso escludere nulla. Dobbiamo cercare di programmare con l’idea più ottimista che è quella di portare i campionati a termine. Fra le diverse ipotesi ho preannunciato anche la possibilità di non assegnazione del titolo, di congelamento della graduatoria o del ricorso a playoff e playout. Se non sarà possibile portare a termini i campionati, adotteremo altre decisioni. Non è escluso anche che il campionato di oggi possa essere bilanciato su due stagioni diverse”. Lo dice presidente della Figc Gabriele Gravina, ai microfoni di “Radio anch’io Sport” su Radio Uno in merito alla situazione legata al campionato di Serie sconvolto dall’emergenza Coronavirus.

