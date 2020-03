Coronavirus, oggi la consegna di due milioni di mascherine

“Domani consegneremo due milioni di mascherine in tutta Italia, sono numeri importanti ma in questo momento sono numeri insufficienti perché il consumo delle mascherine è decuplicato”. Lo ha detto ieri il commissario straordinario per l’emergenza Coronavirus Angelo Borrelli rispondendo all’appello lanciato dal sindaco di Bergamo Giorgio Gori attraverso la trasmissione ‘Che tempo che fa’.

“Credo che Borrelli – aveva detto Gori – sappia quello di cui c’è bisogno qui, sa che c’è bisogno con urgenza di dispositivi di protezione individuale (tra cui mascherine) per infermieri e medici e che non possiamo aspettare giorni, abbiamo bisogno che arrivino nel giro di ore”.

