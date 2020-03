Bertolaso e l’appello ai media: “Non cercatemi, devo lavorare”

“Faccio un appello ai media: vi chiedo di non continuare a cercarmi telefonicamente. Ho un unico numero di cellulare, come vedete non parlo con nessuno, se non attraverso comunicati stampa ufficiali. Vi ringrazio per la grande attenzione ma lasciatemi lavorare altrimenti non ce la faccio!”. È quanto scrive su Facebook Guido Bertolaso, neo consulente del presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana.

