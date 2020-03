Coronavirus, ‘Cura Italia’ è in vigore

Il decreto legge 17 marzo 2020 n.18 ‘misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Coronavirus, il cosiddetto ‘Cura Italia firmato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale (in edizione straordinaria) ed è quindi in vigore.

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato il decreto nella notte.

