Coronavirus, Tom Hanks: “buone notizie, no febbre e nessun peggioramento”

“Hey, ragazzi. Buone notizie: una settimana dopo essere risultati positivi al test, in autoisolamento, i sintomi sono per lo più gli stessi. Non c’è febbre“. Lo scrive Tom Hanks su Instagram, aggiornando i fan sulle condizioni di salute sue e della moglie Rita Wilson dopo che, la settimana scorsa, entrambi erano risultati positivi al test per il Coronavirus. “Riempire la lavatrice e fare i piatti porta ad un pisolino sul divano“, scrive l’attore americano. Che oltre alle buone notizie, ne annuncia anche qualcuna ‘cattiva’: “Cattive notizie: mia moglie ha vinto sei mani di Gin Rummy (un popolare gioco di carte americano, ndr), ed ora è a 201 punti.”, scherza Hanks.

Ti potrebbero interessare anche: