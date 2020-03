Usa, Biden vince primarie dem in Florida, Illinois e Arizona

L’ex vicepresidente Joe Biden esce vincitore dalle primarie democratiche in tre stati americani. Dopo Florida e Illinois, le proiezioni e i dati rilanciati dai media statunitensi confermano la corsa in avanti dell’ex vice di Barack Obama anche in Arizona – con Fox News, Cnn e Nbc che ne proclamano la vittoria – mentre appare sempre più improbabile per l’avversario Bernie Sanders la possibilità di aspirare alla nomina di futuro sfidante di Donald Trump alle presidenziali del 3 novembre.

Ti potrebbero interessare anche: