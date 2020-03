CORONAVIRUS: COME EVITARE IL CONTAGIO E MANTENERE SANA LA PELLE

Il decalogo dei dermatologi del San Gallicano.Morrone: “Importante lavarsi le mani ma senza danneggiare la barriera cutanea”

– “L’igiene delle mani è fondamentale per la prevenzione di molte infezioni, – sottolinea Aldo Morrone, Direttore Scientifico dell’Istituto Dermatologico San Gallicano– perché rimuove microrganismi che possono essersi depositati sulla pelle attraverso micro-gocce presenti nell’aria o attraverso il contatto con oggetti o superfici contaminate. È importante che le pratiche di igiene non alterino il film idrolipidico della cute per evitare che il suo ruolo di barriera non venga compromesso. Per questo lavarsi le mani nel corso della pandemia da coronavirus è fondamentale, ma non deve diventare un’operazione “maniacale”, con il rischio di infezioni o la comparsa di dermatiti irritative o allergiche.” Qui di seguito alcuni consigli dei dermatologi dell’Istituto San Gallicano di Roma (IRCCS).