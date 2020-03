Coronavirus, Conte al Ft: “Attivare Mes contro shock globale senza precedenti”

Il premier Giuseppe Conte chiede l’attivazione del Fondo salva-stati e della sua potenza di fuoco da 500 miliardi di euro per rispondere all’emergenza coronavirus, “uno shock globale senza precedenti”. In un’intervista al Financial Times, il presidente del Consiglio dice: “Il Mes è stato creato con un diverso tipo di crisi in mente, dunque adesso deve essere adattato alle nuove circostanze, in modo da poter usare tutta la sua potenza di fuoco”.