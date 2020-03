CORONAVIRUS/ L’INI apre uno sportello di ascolto e di sostegno psicologico

L’INI, uno dei più grossi e strutturati gruppi privati operanti nel Lazio si adopera per venire incontro ai suoi utenti, soprattutto a quelli più fragili, che ad ambulatori chiusi e a strutture a mezzo servizio si sentono abbandonati.

Scattano così i dialoghi, le visite, i controlli a distanza che consentono di continuare a seguire terapie e a sviluppare la riabilitazione

E’ entrato in funzione anche uno sportello COVID-19, un servizio di ascolto e sostegno psicologico gratuito telefonico per chi abbia bisogno di aiuto e di informazioni legati all’emergenza Coronavirus. (cliccare sulla immagine per i contatti)

Ti potrebbero interessare anche: