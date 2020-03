Coronavirus, Oms: “Nel mondo 100mila casi in 12 giorni

Il numero di casi confermati di Covid-19 in tutto il mondo ha superato quota 200.000. Ci sono voluti tre mesi per raggiungere i primi 100.000 casi confermati, ma solo 12 giorni per arrivare ai successivi 100.000. A farlo notare è il report quotidiano dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms).

Il documento rende conto di 7 Paesi, territori o aree in cui il nuovo coronavirus è arrivato (3 in Africa, uno nella regione est mediterranea, uno in Europa e due nelle Americhe)