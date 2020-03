CORONAVIRUS/ Figli e figliastri, questa frutteria viola indisturbata le regole

Diteci quel che volete, le regole devono valere per tutti, soprattutto quando non rispettarle può significare un rischio concreto per la collettività. La foto è stata scattata ieri e riprende una frutteria gestita da non-italiani in Viale Isacco Newton. L’immagine può ingannare. Si sono verificati ripetutamente assembramenti di persone senza alcun controllo. In un momento in cui il cittadino che scende per andare al bancomat sotto casa viene sanzionato e se si allontana un po’ troppo rischia l’arresto questa impunità non può non creare una reazione, un senso di impotenza. L’amministratore del condominio ha presentato due esposti, sono passate gazzelle dei carabinieri e ispezioni dei vigili di Roma Capitale. I venditori si mettono al volo la mascherina, gli utenti fanno finta di niente e tutto prosegue. Dovesse mai capitare che qualcuno, in quel micro-contesto, risultasse positivo a chi attribuire la responsabilità?

