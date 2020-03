Coronavirus, Fiorello su chi si assembra per correre: “Ci meritiamo il coprifuoco”

“Ci meritiamo il coprifuoco“. A scriverlo su Twitter è Fiorello, che accompagna il commento con una foto che ritrae diverse persone all’aperto che vanno in bici, corrono e si allenano, in molti casi senza rispettare la distanza richiesta dalla legge. Lo showman tocca un tasto dolente e ‘caldo’ di questi giorni, in cui sui social vengono mostrate di continuo le immagini provenienti da ogni parte d’Italia di persone che, incuranti dei divieti imposti, si assembrano nelle strade per correre e fare sport.

