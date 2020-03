Coronavirus, tre milioni di mascherine in arrivo in Italia

Sono in arrivo per oggi, in Italia, circa tre milioni di mascherine per affrontare l’emergenza coronavirus. È quanto si apprende da fonti della Farnesina che precisano: 1.2 milioni di mascherine arriveranno nel pomeriggio dall’Egitto, 40mila dall’India, dalla Cina in arrivo 1.5 milioni di mascherine e 100 ventilatori polmonari, mentre dalla Russia partiranno verso l’Italia circa 1 milione di mascherine.

Ti potrebbero interessare anche: