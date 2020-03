Sorpresa, sono tornati i piromani

Non bastava il coronavirus, ci volevano anche i piromani dei cassonetti. In pochi giorni tre tra Colli Portuensi e via Newton, a Monteverde Nuovo. Non se n’e’ accorto nessuno? Siamo tutti distratti dall’emergenza Covid-19 e le strade di notte sono deserte, ma al di là, del risvolto psicologico e sociale (ma da dove salta fuori questo killer dei secchioni e che cosa gli fa scattare la scintilla?) c’e’ un problema di sicurezza. Se colpisse ancora, fino a far esplodere una o più macchine e se l’effetto fosse di lambire i piani bassi delle case? Ci eravamo dimenticati di questo pazzo misterioso, magari ci eravamo illusi che lo avessero preso o che avesse desistito distratto da altro. E invece no. Una preoccupazione in piu’

Ti potrebbero interessare anche: