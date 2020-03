Coronavirus, Salvini: “Meglio tardi che mai, ma decreto dov’è?”

“Così non si può andare avanti – avverte il segretario della Lega – fra annunci di notte e confusione di giorno, fra sottovalutazione e improvvisazione, fra ministri che scherzano e morti che aumentano. Noi vogliamo con tutto il cuore aiutare, collaborare, migliorare, risolvere problemi: ad oggi purtroppo non ci è permesso farlo”.

“Vi pare normale? – domanda Salvini – Non possiamo stare zitti e assistere ad un disastro, oggi sanitario e umano, domani sociale ed economico. Sarebbe un silenzio che i nostri figli non ci perdonerebbero. Non viviamo in un regime, siamo e vogliamo restare in democrazia. A questo punto, chiederemo tutti insieme al presidente Mattarella un incontro urgente perché tutti possano dare il loro contributo per aiutare gli Italiani, l’uomo solo (o la coppia sola) al comando non bastano per salvare il Paese”.