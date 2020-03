Coronavirus, Fontana: “Domani inizia sperimentazione Avigan”

Il governatore lombardo ringrazia “Mattia per la forza dimostrata e per il messaggio lanciato, che è estremamente importante”. Quella del 38enne, primo positivo al coronavirus, ha detto Fontana, “è una bella notizia. Il paziente uno ci racconta la sua esperienza e ci dice due cose importanti: la prima, ‘state a casa’, perché è l’unico modo per evitare che l’epidemia si diffonda e che un giorno non ci siano più letti a sufficienza per rutti i malati. La seconda è un appello rilanciato ai media: lasciatelo tranquillo, ha bisogno di riprendersi e ritrovare la serenità che gli è mancata”.