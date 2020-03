“Sento che è mio dovere morale annunciarvi che sono risultato positivo al test per Covid-19. Io e la mia famiglia siamo tutti in auto isolamento fintanto che è ritenuto necessario dal punto di vista medico”. Lo annuncia su Facebook Placido Domingo. “Attualmente – scrive il tenore – siamo tutti in buona salute, ma ho avuto sintomi di febbre e tosse, quindi ho deciso di fare il test e il risultato è stato positivo. Chiedo a tutti di essere estremamente attenti, seguire le linee guida di base lavandosi frequentemente le mani, mantenendo almeno una distanza di due metri dagli altri, facendo tutto il possibile per impedire la diffusione del virus e, soprattutto, rimanere a casa se è possibile!”