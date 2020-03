Morto Carlo Casini, Pro Vita & Famiglia: “Un guerriero che ha combattuto per la Vita”

“Per noi non è morto non solo il fondatore del Movimento per la Vita. Carlo era un amico, un fratello, un cristiano con la C maiuscola, un guerriero che combatteva per la Vita e lo ha fatto fino alla fine. Uno dei pochi leader di movimenti che si è impegnato ufficialmente e senza esitazione contro l’aborto nel momento in cui il mondo politico cattolico era diviso e pavido”: in una nota Pro Vita e Famiglia ricorda il magistrato Carlo Casini, prolife tra i protagonisti del cattolicesimo impegnato nella società, nella cultura e nella politica.

“Ho avuto l’onore di conoscerlo solo a Dicembre 2014 e da allora abbiamo fatto tante lotte insieme contro l’indottrinamento gender nelle scuole, per i nascituri e per la vita. Con la sua determinazione si è battuto per fermare la legge 194, ha fondato decine di CAV che hanno salvato bambini a migliaia, per non parlare del progetto Gemma” ha dichiarato il Presidente di Pro Vita e Famiglia Toni Brandi.

“In tali situazioni – ha proseguito Brandi – le parole possono sembrare superflue ma tutti noi siamo vicini con il nostro cuore e le nostre preghiere a Marina, a Maria ed alla famiglia. Carlo era un vero ‘Vir bonus dicendi peritus’ sempre pronto ad aiutare e collaborare. Mai ci scorderemo di te Carlo, siamo certi che ci proteggerai e ci esorterai ancora a fare buona battaglia per i bambini nel grembo delle mamme”.

