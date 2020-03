Coronavirus, nel Lazio record di guariti. Contagi in crescita ma trend stabile

“Nel Lazio nelle ultime 24 sono guariti 40 pazienti, il numero più alto di guariti in 24 ore dall’inizio della crisi. E 5535 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare”. Lo annuncia l’assessorato alla Sanità della Regione Lazio Alessio D’Amato.

“È una settimana decisiva e dobbiamo tenere alto il livello di attenzione soprattutto – sottolinea D’Amato – per alcune strutture a maggior rischio come le case di riposo. Oggi registriamo un dato in leggera crescita rispetto a quello delle ultime 24h con 188 casi di positività e 17 decessi, mantenendo un trend del 12%.