SMI (Sindacato Medici Italiani) chiede alla Regione Lazio di attivare le Unità speciali di Continuità Assistenziale

Lo SMI (Sindacato Medici Italiani) chiede alla Regione Lazio di attivare le Unità speciali di Continuità Assistenziale individuate dal Decreto del 9 marzo 2020 per la risposta all’emergenza COVID e propone la creazione di una Rete Territoriale Aziendale Emergenza COVID19.L’emergenza COVID -19 ha bisogno di una nuova organizzazione nella riposta domiciliare ai pazienti sintomatici. L’attuale fase in cui i medici di assistenza primaria e continuità assistenziale hanno effettuato visite domiciliari senza adeguati dispositivi di protezione deve essere superata per ridurre in rischio di contatti sospetti per i medici ed i pazienti.

Per tali motivi si chiede alla regione Lazio di istituire con urgenza le Unità speciali di Continuità Assistenziali ai sensi dell’art. 8 del DPCM 9 marzo 2020. Tali unità dovranno essere adeguatamente organizzate per poter lavorare in sicurezza e per poter affiancare i medici di medicina generale e di continuità assistenziale già presenti sul territorio. Lo SMI ha presentato proposta articolata per la creazione di : una Rete Territoriale Aziendale Emergenza COVID19 che chiede di poter discutere con gli organismi regionali per arrivare a dare sicurezza agli operatori sanitari ed ai medici e garantire risposte efficaci ai cittadini.

La segreteria regionale SMI Lazio

