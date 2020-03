Il ristorante Moku dona quattromila mascherine alla ASL Roma 1

Sono state donate oggi dai proprietari del ristorante Moku, di Viale Tor di Quinto, quattromila mascherine che saranno distribuite sul territorio della ASL Roma 1. Un gesto di grande solidarietà che testimonia il legame tra il nostro Paese e la cultura asiatica e soprattutto quello tra i residenti e servizi pubblici territoriali, ancora più forte in un momento così difficile. Le mascherine sono state ritirate questa mattina dal personale sanitario del Poliambulatorio Tor di Quinto – Distretto XV della azienda sanitaria capitolina. Il Direttore Generale Angelo Tanese, ringrazia l’imprenditrice Marisa Ke Feng per la donazione particolarmente utile in questo periodo

Ti potrebbero interessare anche: