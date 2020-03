Mina compie 80 anni

Oggi compie 80 anni. Da più di 40, dall’agosto del 1978, non compare in pubblico. Mina, che nel 2001 è stata nominata Grande Ufficiale al Merito della Repubblica da Carlo Azeglio Ciampi, è sempre rimasta presente. A novembre dello scorso anno, ha pubblicato con il collega Ivano Fossati l’album “Mina Fossati”. Inoltre da molti anni offre anche ad autori debuttanti la possibilità di pubblicare i suoi brani, un atteggiamento di apertura che è davvero una rarità

Non sappiamo come sarà il giorno del suo compleanno di Mina Anna Maria Mazzini. L’artista è nata a Busto Arsizio, ma per tutti è legata a Cremona. Quel che è certo è che il 25 marzo è una data segnata in rosso dagli appassionati di tutto il mondo.

