Paltrinieri: “Giusto rinvio Giochi, avrò più tempo per prepararmi”

“Mi aspettavo la decisione del Cio di rinviare i Giochi, infatti da qualche giorno non mi stavo più allenando. Hanno fatto la scelta giusta, sarebbe stato impossibile gareggiare a luglio nelle migliori condizioni e continuare a rinviare la decisione avrebbe creato solo ulteriori disagi agli atleti”. Il campione olimpico in carica dei 1500 metri stile libero, Gregorio Paltrinieri, commenta così all’Adnkronos, la decisione del Cio di rinviare le Olimpiadi di Tokyo al 2021.

“E’ chiaro che dispiace dover rimandare tutto di un anno ma in questo momento lo sport passa in secondo piano -aggiunge il 25enne emiliano-. Cerco di guardare il bicchiere mezzo pieno, avrò più tempo per preparami nel migliore dei modi, soprattutto nel nuoto di fondo dove gareggio solo da un paio di anni e sono più in ritardo”.